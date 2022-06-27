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Факты / Украина

Беларусь отправила в РФ около 20 вагонов с боеприпасами – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
товарний вагон_поїзд_потяг_залізниця
Фото: Depositphotos

Руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 27 июня.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов очередной партии боеприпасов.

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Однако признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях Генштаб ВСУ не выявил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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