Білорусь відправила до РФ до 20 вагонів із боєприпасами – Генштаб ЗСУ

Червень, 27 в 7:45

Керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 27 червня.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, до Бєлгородської області відправлено до 20 вагонів чергової партії боєприпасів.

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Натомість ознак формування наступальних угруповань ворога на Волинському та Поліському напрямках Генштаб ЗСУ не виявив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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