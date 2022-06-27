Июнь, 27 в 10:23

В Левобережном районе Мариуполя под завалами домов нашли тела еще более 100 мирных жителей, которые погибли в результате российских бомбардировок.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, тела до сих пор находятся под завалами домов на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды. Доставать их и хоронить оккупанты не планируют.

— Продолжается эксгумация. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и во дворах после эксгумаций обработка не проводится, — добавил Андрющенко.

Ранее советник мэра также сообщал, что к концу лета-началу осени в оккупированном россиянами Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч мирных граждан.

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В городе очень тяжелая эпидемическая ситуация. По словам Андрющенко, в июле в Мариуполе ожидается обострение рисков распространения холеры. В то же время оккупанты отрицают существование такой угрозы.

Источник: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time