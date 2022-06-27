Червень, 27 в 10:23

У Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинків знайшли тіла ще понад 100 мирних мешканців, які загинули внаслідок російських бомбардувань.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, тіла досі перебувають під завалами будинків на перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди. Діставати їх і ховати окупанти не планують.

– Продовжується ексгумація. В приоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробяють ями від запаху. На вулицях і у дворах після ексгумацій оброблення не проводиться, – додав Андрющенко.

Раніше радник мера також повідомляв, що до кінця літа -початку осені в окупованому росіянами Маріуполі можуть загинути кілька тисяч мирних громадян.

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У місті вкрай важка епідемічна ситуація. За словами Андрющенка, у липні в Маріуполі очікується загострення ризиків поширення холери. Водночас окупанти заперечують існування такої загрози.

Джерело: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time