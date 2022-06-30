ТЦ в Кременчуге до и после ракетного удара и видео с камер наблюдения — СБУ собирает доказательства

Июнь, 30 в 10:08

СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге 27 июня и обнародовала соответствующие видеодоказательства.

— Спецслужба собирает многочисленные подтверждающие доказательства – оккупанты сознательно совершили военное преступление, — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Установлено, что запуск ракет Х-22 осуществлен с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Шайковка в Калужской области РФ. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

На видео с моментом удара четко можно увидеть – оккупанты попали именно в ТЦ, где находилось много посетителей.

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СБУ публикует спутниковые снимки города до и после обстрела.

Отмечается, что никаких складов с военной техникой там не было: предприятие производило асфальтосмесительные установки.

— Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства сейчас тщательно документируются, – добавил Иван Баканов.

Источник: СБУ