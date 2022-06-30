ТЦ у Кременчуці до та після ракетного удару та відео з камер спостереження – СБУ збирає докази

Червень, 30 в 10:08

СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці 27 червня та оприлюднила відповідні відео та фотодокази.

– Спецслужба збирає численні докази, що підтверджують – окупанти свідомо вчинили воєнний злочин, – заявив голова СБУ Іван Баканов.

Встановлено, що запуск ракет Х-22 здійснено зі бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

На відео з моментом удару чітко можна побачити – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів.

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СБУ публікує супутникові знімки міста до та після обстрілу.

Зазначається, що жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

– Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються, – додав Іван Баканов.

Джерело: СБУ