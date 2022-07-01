В ВСУ рассказали, какую технику потеряли кафиры во время отступления с острова Змеиный

Июль, 01 в 6:42

На острове Змеиный в Черном море в результате ракетно-артиллерийских ударов, нанесенных украинскими военными по силам российских оккупантов, были уничтожены полевой состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс Тор, прицеп с дизель-генератором и один маломерный катер.

Противники при отступлении со Змеиного острова взорвали реактивную систему залпового огня и транспортно-зарядную машину в ЗРК Тор, сообщили в оперативном командовании Юг Вооруженных сил Украины.

– Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова, — поделились в ВСУ.

Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники вынудили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.