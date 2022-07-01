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Факты / Украина

В ВСУ рассказали, какую технику потеряли кафиры во время отступления с острова Змеиный

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В ВСУ рассказали, какую технику потеряли кафиры во время отступления с острова Змеиный
Фото: УНИАН

На острове Змеиный в Черном море в результате ракетно-артиллерийских ударов, нанесенных украинскими военными по силам российских оккупантов, были уничтожены полевой состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс Тор, прицеп с дизель-генератором и один маломерный катер.

Противники при отступлении со Змеиного острова взорвали реактивную систему залпового огня и транспортно-зарядную машину в ЗРК Тор, сообщили в оперативном командовании Юг Вооруженных сил Украины.

– Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова, — поделились в ВСУ.

Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники вынудили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.

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