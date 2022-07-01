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Факти / Україна

У ЗСУ розповіли, яку техніку втратили окупанти під час відступу з острова Зміїний

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У ЗСУ розповіли, яку техніку втратили окупанти під час відступу з острова Зміїний
Фото: УНІАН

На Зміїному острові у Чорному морі у результаті ракетно-артилерійських ударів, завданих українськими військовими по силах російських окупантах, були знищені польовий склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс Тор, причіп з дизель-генератором та один маломірний катер.

Супротивники при відступі зі Зміїного острова підірвали реактивну систему залпового вогню та транспортно-зарядну машину до ЗРК Тор, повідомили в оперативному командуванні Південь Збройних сил України.

– Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова, – поділилися у ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний.

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