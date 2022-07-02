ВСУ сбили две российские ракеты над Харьковом
Противовоздушная оборона Украины уничтожила две ракеты, летевшие в направлении Харькова со стороны российского Белгорода.
Соответствующие видео публикуют в соцсетях харьковские телеграмм-каналы.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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Пока неизвестно, какое общее количество ракет было выпущено по Харькову. Впрочем, жители не сообщали в соцсетях о взрывах в городе или области.
Официально власти не комментировали взрывы или работу ПВО в районе Харьковской области.
Источник: Труха Харьков