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Факты / Украина

ВСУ сбили две российские ракеты над Харьковом

Илья Нежигай, редактор ленты
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Противовоздушная оборона Украины уничтожила две ракеты, летевшие в направлении Харькова со стороны российского Белгорода.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях харьковские телеграмм-каналы.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Пока неизвестно, какое общее количество ракет было выпущено по Харькову. Впрочем, жители не сообщали в соцсетях о взрывах в городе или области.

Официально власти не комментировали взрывы или работу ПВО в районе Харьковской области.

Источник: Труха Харьков

Фото: Воздушное командование Запад

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