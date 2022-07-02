Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ збили дві російські ракети над Харковом

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Протиповітряна оборона України знищила дві ракети, які летіли в напрямку Харкова з боку російського Бєлгорода.

Відповідні відео публікують у соцмережах харківські телеграм-канали.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Наразі невідомо, яка загальна кількість ракет була випущена по Харкову. Втім, мешканці не повідомляли у соцмережах про вибухи у місті чи області.

Офіційно наразі влада не коментувала вибухи чи роботу ППО в районі Харківської області.

Джерело: Труха Харьков

Фото: Повітряне командування Захід

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка