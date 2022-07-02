Липень, 01 в 23:41

Протиповітряна оборона України знищила дві ракети, які летіли в напрямку Харкова з боку російського Бєлгорода.

Відповідні відео публікують у соцмережах харківські телеграм-канали.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

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Наразі невідомо, яка загальна кількість ракет була випущена по Харкову. Втім, мешканці не повідомляли у соцмережах про вибухи у місті чи області.

Офіційно наразі влада не коментувала вибухи чи роботу ППО в районі Харківської області.

Джерело: Труха Харьков

Фото: Повітряне командування Захід