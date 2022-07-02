Июль, 02 в 0:49

Российские войска во время боев на юге Украины отступают на запасные позиции, где способен вести оборону.

Об этом сообщили военные по оперативному командованию Юг.

Военные заявили, что ситуация на южном направлении стабильно напряженная и находится под “мощным контролем” украинских сил.

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— Противник продолжает ведение боевых действий отступая на запасные рубежи обороны. При этом применяют тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий, сообщили военные.

Они также резюмировали атаку русских военных в ночь на 1 июля с акватории Черного моря.

— Рашисты стратегической авиацией, Ту-22 снаряженными крылатыми ракетами Х-22, трижды ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Враг попал в многоквартирный жилой дом и базу отдыха курортного поселка Сергеевка, третья ракета упала в поле по населенному пункту. В многоэтажке погибли 16, на базе отдыха – 5 гражданских лиц, среди которых 1 ребенок. 38 жителей Сергеевки получили ранения и травмы разной степени тяжести, в том числе 6 детей, одна беременная женщина. Все госпитализированы. Один ребенок в тяжелом состоянии. Из под завалов спасены 8 человек из них 3 ребенка. Разбор завалов и спасательные работы продолжаются, информация по потерям и разрушениям уточняется.

Они также вспомнили о утреннем обстреле Николаева и его пригороде, когда оккупанты нанесли удары двенадцатью ракетами.

– Враг продолжает разрушать портовую инфраструктуру, частные предприятия, в частности производство духов и извести. Одна из вражеских ракет сбита силами противовоздушной обороны. Тип и способ запуска ракет устанавливается. Информация о пострадавших не поступала, – сообщили они.

В то же время, украинское зенитно-ракетное подразделение уничтожило российский беспилотный летательный аппарат Форпост, который выискивал цель для поражения в Николаевской области. Ранее в Генштабе указывалось, что цена российского БПЛА составляет $7 млн.

При этом в Херсонской области украинский истребитель нанес удары по двум вражеским складам боеприпасов.

– Всего подразделениями сил обороны выполнено более 120 огневых задач. Результаты попаданий и вражеских потерь уточняются, говорится в сообщении.

В то же время в Черном море по-прежнему подстерегают в готовности к нанесению ракетных ударов два корабля, снаряженные 16 Калибрами и один ВДК.

– Угроза ракетных ударов по южным регионам сохраняется на высоком уровне, – сообщили военные.

Они призвали жителей южных регионов не пренебрегать собственной безопасностью.

Смотрите онлайн карту боевых действий на территории Украины.

Источник: ОК Юг

Фото: Генштаб ВСУ