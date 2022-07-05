Июль, 05 в 14:25

Второй этап восстановления Украины начнется после войны и продлится около года. А третий, наиболее масштабный этап, стартует примерно через год после завершения полномасштабных военных действий.

Об этом проинформировал на итоговой пресс-конференции в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как известно, план восстановления Украины предусматривает три этапа: первый – немедленное восстановление, второй – fast-recovery (быстрое восстановление), третий – долгосрочная трансформация.

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Как объяснил Шмыгаль, сейчас Украина уже осуществляет оперативное восстановление за счет своего госбюджета и поддержки партнеров (первый этап).

– Но у нас есть еще два следующих этапа. Это быстрое восстановление сразу после войны. Я думаю, что это продлится где-то один год. Мы не можем, например, начать восстановление школ, больниц, домов в регионах, где еще продолжаются военные действия. Поскольку они снова будут уничтожены, и это будет процесс, который никогда не завершится. Нам нужно завершить войну и начать этап быстрого восстановления. И я думаю, что третий этап начнется через год после того, как завершится война, после этапа быстрого восстановления. И это будет глобальное восстановление, это будет интеграция Украины в Евросоюз, восстановление нашей экономики согласно принципу “лучше, чем было в начале”. Мы будем использовать принципы Евросоюза и цивилизованного мира, — подчеркнул Шмыгаль.

Он снова проинформировал, что важным источником финансирования восстановления Украины станет конфискация средств страны-агрессора России. Шмыгаль напомнил, что замороженные активы РФ, по разным оценкам, составляют от $300 до $500 млрд, и Канада уже приняла специальное национальное законодательство для конфискации российских активов.

Премьер уточнил, что окончательную сумму, необходимую для восстановления Украины, сегодня назвать невозможно, поскольку продолжается война. Однако, по предварительным подсчетам, она превышает $700-750 млрд.

– Мы видим, что сумма ущерба, нанесенного Украине, уже превышает $700-750 млрд. Конкретный ущерб, который сегодня уже рассчитан, зафиксирован в электронной карте с координатами и фотофиксацией, составляет более $100 млрд. Это только инфраструктура… Сегодня мы говорим о том, что восстановление будет стоить дорого. Мы говорим о том, что основным источником в этих сотнях миллиардов должны быть конфискованные российские активы, должна быть помощь Украине, — объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что хороший пример такой помощи – ленд-лиз от США, макрофинансовая поддержка ЕС, льготные кредиты и гранты от международных финансовых организаций.

Источник: URC 2022