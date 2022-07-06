Июль, 05 в 22:55

В швейцарском городе Лугано в течение двух дней, 4-5 июля, проходила Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2022). Это первое подобное мероприятие, на котором на международном уровне обсуждался вопрос послевоенного восстановления нашего государства (новейший “план Маршалла”).

В конференции, организованной совместно Швейцарией и Украиной, приняли участие представители более 40 государств мира и более 20 международных организаций (таких как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ВОЗ, ЮНИСЕФ и других). Присутствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А президент Украины Владимир Зеленский открыл мероприятие с помощью видеосвязи.

Ключевым событием мероприятия стала презентация украинского взгляда на послевоенное восстановление. Речь идет о плане восстановления Украины. Премьер Денис Шмыгаль озвучил его ключевые этапы и ориентировочную смету, которая по состоянию на сегодняшний день составляет $750 млрд.

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Ключевым источником финансирования плана в Киеве считают конфискованные активы страны-агрессора РФ и российских олигархов.

Семь принципов восстановления Украины после войны 42 государства-участника конференции закрепили в итоговой декларации.

Факты ICTV поинтересовались у политологов Владимира Фесенко, Игоря Рейтеровича и Олега Саакяна, как оценивать мероприятие в Лугано, чего ждать Украине и реально ли конфисковать активы РФ.

Конференция как сигнал веры в Украину

Все политологи сошлись во мнении, что двухдневная конференция в Лугано является положительным сигналом для Украины, особенно ввиду того, что спровоцированная РФ полномасштабная война еще не завершилась.

– В целом, я оцениваю положительно сам факт такой конференции. То, что уже сейчас, когда война не закончилась, и никто не знает, когда и как она может закончиться, такая конференция проводится – это очень позитивный сигнал для Украины. Это значит, что наши партнеры верят в Украину. Кроме того, это означает, что есть реалистичная оценка непростой ситуации и с нашей стороны, и со стороны наших партнеров: в частности, о необходимости решения проблемных вопросов зимой, — подчеркнул политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Он объяснил, что нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было после начала гибридной войны РФ против Украины в 2014-2015 годах. По словам политолога, тогда также происходили разговоры о “плане Маршалла” для нашего государства, звучали даже определенные идеи. Но развития ситуация не приобрела, и никакие политические решения не принимались.

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович также считает положительным сигналом проведение конференции в Швейцарии.

– У нас уже есть много освобожденных территорий, которые нужно восстанавливать. И война здесь не должна быть помехой. Нужно координировать эти усилия с нашими международными партнерами, показывать им свое видение того, как мы это понимаем, что нам нужно, какие темы приоритетны, — объяснил он.

А политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян отметил, что такая площадка, как в Лугано, нужна для того, чтобы:

• демонстрировать лидерство Украины в этом процессе;

• актуализировать вопрос Украины в международной повестке дня;

• закреплять в определенных документах (“на бумаге”) намерения относительно будущего послевоенного развития Украины и поддержки во время войны.

Подписание итоговой декларации Лугано политолог также оценивает положительно.

Как известно, в этом документе были закреплены семь принципов восстановления Украины: партнерство (наше государство будет возглавлять процесс и воплощать план вместе с международными партнерами); фокус на реформах; прозрачность, подотчетность, верховенство права; демократическое участие; привлечение многих стейкхолдеров; гендерное равенство и инклюзия; устойчивое развитие.

Establishing early on a common understanding on how to shape the recovery process ???? What we achieved together at the #URC2022 with the #LuganoDeclaration & its 7 principles. I am convinced that this is a key step on the long path to Ukraine’s recovery ???????? https://t.co/FH0zT3VXB6 pic.twitter.com/h10RkQniRr — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 5, 2022

Наработанный Киевом проект Плана восстановления Украины в декларации признан основным рамочным документом, задающим направление всему процессу.

Кроме того, участники конференции поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними, многосторонними партнерами, международными финансовыми организациями для реализации плана.

Было подтверждено, что следующую Конференцию по восстановлению нашего государства в 2023 году будет принимать Великобритания.

План восстановления Украины – что представил Киев

Проект плана представил в первый день конференции премьер-министр Денис Шмыгаль. Он разделен на три ключевых этапа: первый – немедленное восстановление еще во время войны; второй – fast-recovery (быстрое восстановление) после завершения военных действий (ориентировочно продлится год); третий – глобальная, долгосрочная трансформация Украины на основе принципов ЕС.

– Люди, экономика, инфраструктура – вот три основы восстановления Украины, – отметил глава Кабмина во время презентации.

Шмыгаль неоднократно подчеркивал, что евроинтеграция станет одним из ключевых векторов плана, равно как и национальная безопасность. Среди других векторов – диджитализация и зеленый курс (переход на зеленую энергетику).

Во время одного из выступлений в Лугано Шмыгаль заверил, что Киеву “будет достаточно двух лет, чтобы имплементировать основные правила Евросоюза”.

План планируется реализовывать в течение 10 лет, а общий объем восстановления уже оценивается в $750 млрд. Как отметил Шмыгаль, власти вместе “с более 3 тыс. экспертов, должностных лиц, парламентариев” наработали реформы и проекты по 24 направлениям.

Уже сейчас Кабинет министров формирует электронную карту Украины, где фиксируются все убытки, нанесенные полномасштабной войной. Она постоянно обновляется, а ущерб верифицируется сразу из нескольких источников. Под каждый разрушенный объект будет наработан проект восстановления.

Интересно также, что во время презентации Шмыгаль продемонстрировал на карте, какие регионы Украины будет восстанавливать то или иное государство мира. Например, Италия будет отвечать за восстановление Ровенской области, Германия – Черниговской, Канада – Сумской, США и Турция – Харьковской области.

По словам Шмыгаля, для реализации плана будет функционировать платформа восстановления Украины под названием: Объединены в защите – объединены в восстановлении. Кроме того, Кабмин предлагает создать несколько Офисов восстановления: в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и других городах. Главный офис будет в Киеве.

План восстановления – оценки экспертов

Комментируя представленный Киевом план, политолог Игорь Рейтерович выделил два момента. Первый – что он не прошел глубокое обсуждение внутри страны: в частности, с представителями гражданского общества и заинтересованными сторонами. Например, с общинами, наиболее пострадавшими от войны, или с представителями сфер и отраслей, на которые планируется направлять средства для восстановления, модернизации, трансформации.

– Такое обсуждение, конечно, следовало провести, потому что должна быть обратная коммуникация. В конце концов, когда этот план начнет реализовываться, а он начнет обязательно реализовываться, будут возникать вопросы заинтересованных сторон: почему это делается так, а не иначе, почему не учтена эта позиция, можно было как-то сделать по-другому и так далее, — объяснил политолог.

И второй момент, по словам Рейтеровича, заключается в том, что план восстановления Украины “где-то формировался наспех, и некоторые моменты более декларативного характера”, то есть не дают четкие ответы на конкретные вопросы, которые возникли перед страной.

В то же время, он отметил: главное, что определен дорожный указатель, и теперь нужно работать в рабочих группах над более подробными предложениями, под которые будет выделяться помощь западных партнеров.

Рейтерович также обратил внимание на то, что страны-партнеры подробно и глубоко выпишут механизмы контроля за распределением средств.

– Зная, как выделяются подобные средства даже в Евросоюзе, – там все равно есть какие-то контролирующие органы или определенные персоны, которые являются аудиторами, контролерами, – я думаю, что здесь будет очень похожая история. Деньги достаточно быстро начнут нам поступать, возможно, не в таких объемах, на которые мы рассчитываем, но за них нужно будет отчитываться. И здесь как раз нужна коммуникация с заинтересованными сторонами. Потому что те же западные доноры очень часто смотрят не на документ, который готовят им органы публичной власти, а на документ, который готовят организации гражданского общества: как они оценивают реформу, насколько все было прозрачно, — проинформировал эксперт.

Политолог Олег Саакян считает, что предложенные правительством проекты для восстановления Украины “можно разделить на те, которые смогут состояться, и те, которые малореалистичны”.

– Сразу видно, что часть из них готовили в рамках центральных органов исполнительной власти, и они написаны из серии “собранные из того, что лежало в столе”… И есть часть, где действительно присутствует коммерческая, социальная добавленная стоимость, которая возможна для реализации. Как показывает практика, обычно все такие крупные проекты в Украине реализовывались частично. Думаю, что и этот проект восстановления Украины постигнет та же участь. Скорее нужно было сконцентрироваться на определенной концептуальной части, которая дала бы общее видение того, что мы делаем. И тогда уже можно было бы переходить к конкретным проектным идеям, — считает политолог.

Саакян уточнил, что пока наиболее реалистичной частью является пакет неотложной помощи и мер, запланированных на ближайшее время, еще в ходе боевых действий.

А политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что до сих пор неопределенным остается вопрос модели экономического развития Украины после войны.

– Ответа на этот вопрос пока нет. Дискуссии происходят уже сейчас, например, вокруг фискальной политики, какой она должна быть. Но нам нужно будет определяться с точки зрения структуры послевоенной экономики, каким образом преодолевать дефицит трудовых ресурсов, потому что будет явный их недостаток, на каких рынках мы должны и будем зарабатывать деньги, кроме аграрного рынка. Поскольку нам нужно строить новую структуру экономики, а не просто воспроизводить то, что было раньше, – объяснил политолог.

Фесенко также отметил, что страны-партнеры будут контролировать средства, выделяемые для Украины.

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Конфискация активов РФ на восстановление – насколько это реально

Как известно, Денис Шмыгаль назвал основным источником восстановления Украины конфискованные активы РФ.

Все эксперты, с которыми пообщались Факты ICTV, считают такой сценарий вполне реальным.

Как рассказал Игорь Рейтерович, для этого Запад должен создать судебный прецедент.

– На самом деле это очень реальная история. Но она нуждается в одном шаге, который должны сделать представители западных стран. Я бы даже сказал: представители западного правосудия. Нужен прецедент, то есть решение суда. Это не может приниматься на уровне политического руководства стран. То есть если правительство какой-либо страны, государственный департамент, президент или парламент принимают решение о конфискации каких-либо активов – это неправильный шаг. Но если подобное решение будет принято западным судом, это создаст соответствующий прецедент, и на его основе можно будет замораживать эти средства по всему миру, по крайней мере, среди присоединившихся к санкциям стран. Тогда эти средства можно будет направлять на восстановление Украины, – рассказал эксперт.

По словам Рейтеровича, западные страны “в определенной степени заинтересованы” в таком сценарии, поскольку тем самым “убивают двух зайцев”: с одной стороны, декларируют на деле свою преданность санкциям и давлению на РФ, а с другой – в определенной степени экономят свои средства.

– То есть, им не нужно из собственных бюджетов выделять, они дают эти средства за счет РФ. Здесь есть определенный элемент даже высшей справедливости. А вопрос справедливости в западных обществах очень хорошо воспринимается. Поэтому нам нужно здесь дождаться прецедента. Если такое решение будет, оно автоматически откроет шлюзы, и разные страны с чистой совестью смогут эти деньги конфисковать и затем передавать Украине, — добавил политолог, уточнив, что предстоит еще наработать механизм передачи.

По мнению Рейтеровича, Украина уже могла бы подавать иски в западных судах по поводу того или иного имущества, чтобы запустить конфискацию.

Олег Саакян, в свою очередь, отметил, что мировое сообщество движется к тому, чтобы конфискация активов РФ стала “максимально реалистичной”. Однако сегодня нет отточенного механизма, как забрать российские средства.

– Но можно сказать, что за последние четыре месяца мир в этом продвинулся кардинально вперед. Наиболее прецедентным примером может служить Канада, где этот процесс фактически выходит на свою финишную прямую. За ней последуют другие страны. Поэтому я думаю, что более чем реалистично рассчитывать на эти средства. Другое дело, что это не произойдет прямо сейчас и еще потребует очень серьезных усилий и работы над этим на международных площадках, — рассказал эксперт.

На юридический аспект конфискации активов РФ обратил внимание и Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что Запад еще не решил, каким образом их использовать в пользу Украины.

– Здесь есть проблема, как это ни парадоксально, с верховенством права. На Западе подходят к этому очень скрупулезно. Они не политически это решают, а юридически, – заявил политолог.

По мнению Фесенко, в этой ситуации Минюст Украины и украинские власти должны поработать с партнерами, чтобы постепенно преодолеть все юридические препятствия и использовать активы РФ для восстановления.

Фото: МИД Швейцарии, Правительственный портал