В швейцарском городе Лугано в течение двух дней, 4-5 июля, проходила Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2022). Это первое подобное мероприятие, на котором на международном уровне обсуждался вопрос послевоенного восстановления нашего государства (новейший “план Маршалла”).

В конференции, организованной совместно Швейцарией и Украиной, приняли участие представители более 40 государств мира и более 20 международных организаций (таких как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ВОЗ, ЮНИСЕФ и других). Присутствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А президент Украины Владимир Зеленский открыл мероприятие с помощью видеосвязи.

Ключевым событием мероприятия стала презентация украинского взгляда на послевоенное восстановление. Речь идет о плане восстановления Украины. Премьер Денис Шмыгаль озвучил его ключевые этапы и ориентировочную смету, которая по состоянию на сегодняшний день составляет $750 млрд.

Ключевым источником финансирования плана в Киеве считают конфискованные активы страны-агрессора РФ и российских олигархов.

Семь принципов восстановления Украины после войны 42 государства-участника конференции закрепили в итоговой декларации.

Факты ICTV поинтересовались у политологов Владимира Фесенко, Игоря Рейтеровича и Олега Саакяна, как оценивать мероприятие в Лугано, чего ждать Украине и реально ли конфисковать активы РФ.

Все политологи сошлись во мнении, что двухдневная конференция в Лугано является положительным сигналом для Украины, особенно ввиду того, что спровоцированная РФ полномасштабная война еще не завершилась.

Он объяснил, что нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было после начала гибридной войны РФ против Украины в 2014-2015 годах. По словам политолога, тогда также происходили разговоры о “плане Маршалла” для нашего государства, звучали даже определенные идеи. Но развития ситуация не приобрела, и никакие политические решения не принимались.

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович также считает положительным сигналом проведение конференции в Швейцарии.

А политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян отметил, что такая площадка, как в Лугано, нужна для того, чтобы:

• демонстрировать лидерство Украины в этом процессе;

• актуализировать вопрос Украины в международной повестке дня;

• закреплять в определенных документах (“на бумаге”) намерения относительно будущего послевоенного развития Украины и поддержки во время войны.

Подписание итоговой декларации Лугано политолог также оценивает положительно.

Как известно, в этом документе были закреплены семь принципов восстановления Украины: партнерство (наше государство будет возглавлять процесс и воплощать план вместе с международными партнерами); фокус на реформах; прозрачность, подотчетность, верховенство права; демократическое участие; привлечение многих стейкхолдеров; гендерное равенство и инклюзия; устойчивое развитие.

Establishing early on a common understanding on how to shape the recovery process ???? What we achieved together at the #URC2022 with the #LuganoDeclaration & its 7 principles. I am convinced that this is a key step on the long path to Ukraine’s recovery ???????? https://t.co/FH0zT3VXB6 pic.twitter.com/h10RkQniRr

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 5, 2022