Липень, 10 в 21:17

Віцепрем’єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає мешканців Запоріжжя та Херсона виїхати з регіону, оскільки ЗСУ починає контрнаступ на цьому напрямі.

– Я не знаю, в яких це буде часових рамках, але достеменно знаю, що там не повинно бути жінок і дітей і вони не повинні ставати живим щитом між нашою армією та ворогом. Ворог має бути знищений. Очевидно, що це будуть бої та артилерійські обстріли та цивільні не повинні від цього постраждати. Ми закликаємо терміново евакуюватися, – наголосила Верещук в ефірі національного телемарафону у неділю, 10 липня.

За її словами, виїхати можна через тимчасово окупований Крим, а також через Василівку до Запоріжжя та вглиб країни.

– Люди з Херсонщини знають про що я говорю. Така нагода є. Інша річ, що волонтери інколи вимагають гроші. Але ми зараз працюємо над цим. Ми робимо так, щоб автобуси були там, де можна евакуюватися безкоштовно, – підкреслила міністр.

Зараз дивляться

Фото: Людмила Денісова