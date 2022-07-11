Липень, 10 в 22:14

Президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, а вище військове керівництво розробляє плани.

Повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю британській газеті The Times. Він зазначив, що окуповані прибережні райони мають життєво важливе значення для економіки України.

– Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, – сказав Резніков.

Раніше міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Запоріжжя та Херсона виїхати з регіону, оскільки ЗСУ починає контрнаступ на цьому напрямі.

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