Враг готовится к штурму Краматорска и Бахмута – сводка Генштаба
На Краматорском и Бахмутском направлениях есть признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий.
Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
– На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях, – отметили в Генштабе.
Украинские защитники успешно отбили вражеский штурм под Славянском в районе Краснополья. Россияне обстреляли окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного.
Кроме того, оккупанты интенсивнее наносят артиллерийские, минометные и ракетные удары по населенным пунктам Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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