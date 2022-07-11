Июль, 11 в 7:48

На Краматорском и Бахмутском направлениях есть признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий.

Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

– На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях, – отметили в Генштабе.

Украинские защитники успешно отбили вражеский штурм под Славянском в районе Краснополья. Россияне обстреляли окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного.

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Кроме того, оккупанты интенсивнее наносят артиллерийские, минометные и ракетные удары по населенным пунктам Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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