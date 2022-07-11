Липень, 11 в 7:48

На Краматорському та Бахмутському напрямках є ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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– На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках, – зазначили у Генштабі.

Українські захисники успішно відбили ворожий штурм під Слов’янськом у районі Краснопілля. Росіяни обстріляли околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного.

Крім того, окупанти інтенсивніше завдають артилерійські, мінометні та ракетні удари по населеним пунктам Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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