Июль, 16 в 21:57

Начальница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Украины продолжают уверенно, шаг за шагом продвигаться на Херсонском направлении.

Об этом она сказала в субботу, 16 июля, в эфире одного из украинских телеканалов.

– На Херсонском направлении мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто дает положительные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной таинственности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах, – пояснила Гуменюк.

Она добавила, что враги оставляют опасные сюрпризы на территориях, которые им приходится оставить.

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Также, по словам начальницы пресс-центра, россияне продолжают атаковать остров Змеиный с помощью авиации.

Фото: Людмила Денисова