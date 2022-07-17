ВСУ уверенными шагами деоккупируют Херсонщину – ОК Юг
Начальница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Украины продолжают уверенно, шаг за шагом продвигаться на Херсонском направлении.
Об этом она сказала в субботу, 16 июля, в эфире одного из украинских телеканалов.
– На Херсонском направлении мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто дает положительные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной таинственности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах, – пояснила Гуменюк.
Она добавила, что враги оставляют опасные сюрпризы на территориях, которые им приходится оставить.
Также, по словам начальницы пресс-центра, россияне продолжают атаковать остров Змеиный с помощью авиации.
Фото: Людмила Денисова