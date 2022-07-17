Липень, 16 в 21:57

Начальниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України продовжують впевнено крок за кроком просуватися на Херсонському напрямку.

Про це вона сказала у суботу, 16 липня, в ефірі одного із українських телеканалів.

– На Херсонському напрямку ми просуваємось, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто дає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, з певною таємничістю, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що вороги залишають небезпечні сюрпризи на землях, які їм доводиться залишити.

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Також, за словами начальниці пресцентру, росіяни продовжують атакувати острів Зміїний за допомогою авіації.

Фото: Людмила Денісова