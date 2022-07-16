Июль, 16 в 15:22

В Херсоне российские войска пытаются укрепить свои позиции. На территории города появляется все больше блокпостов РФ, особенно оккупанты контролируют микрорайоны Остров и Таврический.

По данным Херсонской ОВА, Вооруженные силы Украины уже освободили 44 населенных пункта от российской армии. Однако солдаты РФ постоянно обстреливают деоккупированные города и деревни, потому что стремятся вернуть утраченные позиции.

Из Херсонской области можно выехать только по двум маршрутам: через временно оккупированный Крым или Запорожскую область. Люди могут находиться в пути два, а иногда даже больше дней. Мирные жители вынуждены ночевать в полях, чтобы уехать из временно захваченных территорий.

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В целом ситуация в Херсонской области остается напряженной, поскольку постоянно раздаются взрывы, продолжаются обстрелы российских войск, пожары. Также повреждена местная инфраструктура, ряд населенных пунктов фактически уничтожен. Украинцы массово убегают из оккупированных сел, выпущенный скот подрывается на минах, а в некоторых общинах без света и воды люди живут месяцами.

Источник: Херсонская ОВА