Почти одновременно с объявлением тревоги: Харьков ночью разбудили взрывы
Требует проверки
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В Харькове ночью 17 июля раздалось несколько мощных взрывов.
Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.
По их словам, взрывы начали раздаваться почти одновременно с тем, как в области объявили воздушную тревогу – в полтретьего ночи.
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А уже минут через 30 начали появляться первые сообщения о возгорании.
Миновала угроза обстрелов в Харькове и области в 03.15.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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