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Факты / Украина

Почти одновременно с объявлением тревоги: Харьков ночью разбудили взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В Харькове ночью 17 июля раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.

По их словам, взрывы начали раздаваться почти одновременно с тем, как в области объявили воздушную тревогу – в полтретьего ночи.

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А уже минут через 30 начали появляться первые сообщения о возгорании.

Миновала угроза обстрелов в Харькове и области в 03.15.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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