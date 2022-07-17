Ракетные удары по Черкасщине, Никополю и Чугуеву: что происходит на 144 сутки войны в Украине.
16 июля российские военные обстреляли Одессу, Николаев, Никополь Днепропетровской области, Чугуев Харьковской области. Враг нанес два удара по одному из сел Чигиринской общины Черкасской области, а также по ряду населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
Агрессоры выпустили шесть ракет типа Х-101 (Х-555), четыре из них сбили ВСУ в Запорожье и Днепропетровщине.
Еще две ракеты РФ нанесли удар по свиноферме в Черкасской области.
В Одессе почти шесть часов ликвидировали пожар на складе производственно-торговой компании после попадания крылатой ракеты.
В Никополе обстрелом из Градов повреждены 12 многоэтажных домов, школа и ПТУ.
Четверо людей получили травмы после ракетного удара по Чугуеву Харьковской области.
Днем в Виннице завершился разбор завалов после ракетного удара по центру города 14 июля. Число жертв выросло до 24, среди них – трое детей.
— Уважаемые земляки, жители и гости Сумщины! Сохраняйте спокойствие, не реагируйте на провокационные заявления некоторых должностных лиц, которые не имеют обоснованных причин. Приграничье Сумщины обстреливается из всех видов артиллерии рашистов. Действительно будьте бдительным и осторожными в 20-ти километровой зоне от границы, — написал он на своей странице в Facebook.
— Как только появится первая техническая возможность он тут же станет этим объектом. По нему идет снабжение техникой, значит его надо поломать. У нас нет никаких сантиментов, у нас есть расчет, мы думаем о государственной политике. Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает, — говорит Арестович.