Ракетные удары по Черкасщине, Никополю и Чугуеву: что происходит на 144 сутки войны в Украине.

16 июля российские военные обстреляли Одессу, Николаев, Никополь Днепропетровской области, Чугуев Харьковской области. Враг нанес два удара по одному из сел Чигиринской общины Черкасской области, а также по ряду населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Агрессоры выпустили шесть ракет типа Х-101 (Х-555), четыре из них сбили ВСУ в Запорожье и Днепропетровщине.

Еще две ракеты РФ нанесли удар по свиноферме в Черкасской области.

В Одессе почти шесть часов ликвидировали пожар на складе производственно-торговой компании после попадания крылатой ракеты.

В Никополе обстрелом из Градов повреждены 12 многоэтажных домов, школа и ПТУ.

Четверо людей получили травмы после ракетного удара по Чугуеву Харьковской области.

Днем в Виннице завершился разбор завалов после ракетного удара по центру города 14 июля. Число жертв выросло до 24, среди них – трое детей.