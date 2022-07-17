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Факти / Україна

Майже одночасно з оголошенням тривоги: Харків серед ночі розбудили вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові вночі 17 липня пролунало кілька потужних вибухів.

Про це з місця події повідомили очевидці.

За їхніми словами, вибухи почали лунати майже одночасно із тим, як в області оголосили повітряну тривогу – о пів на третю ночі.

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А вже хвилин за 30 почали з’являтися перші повідомлення про займання.

Минула загроза обстрілів у Харкові та області о 03.15.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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