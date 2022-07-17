Ракетные удары по Николаеву и активизация партизан на Херсонщине: ситуация в регионах

Июль, 17 в 9:45

В областных военных администрациях рассказали о ситуации в регионах. Так, в Черкасской области 16 июля около 17.00 был прилет двух вражеских ракет в одно из сел Чигиринской общины.

Враг попал в сельхозпредприятие: пострадавших нет, уничтожены сельхозтехника и немногочисленное поголовье скота.

На Сумщине за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Глуховскую, Эсманскую, Новослободскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Хотинскую общины.

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16 июля вечером зафиксировали минометный обстрел на Краснопольщине, было более 10 прилетов. Ночью в Ахтырском и Шосткинском районах были минометные обстрелы общин. К счастью, без жертв и разрушений.

В Днепропетровской области враг обстрелял Апостоловскую общину в Криворожском районе. Без разрушений и пострадавших.

В Харькове ночью в результате ракетного удара загорелся второй этаж 5-этажного производственного здания в Киевском районе. Госпитализирован один человек.

Ночью также оккупанты ударили по Дергачам Харьковского района. В результате обстрела загорелось производственное здание и автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Луганской области враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам попали четырьмя ракетами. Также зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами.

Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойный отпор, отошли.

В Донецкой области оккупанты гатят из артиллерии, РСЗО Ураган, сбросили ракету 9н723 Искандер-М. Под обстрелами Торецк, Авдеевка, Покровск, Бахмут, Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка.

Повреждены 20 частных домов, помещение сельскохозяйственного предприятия, дворец культуры. Утром было три ракетных удара по Торецкой общине: одна ракета попала в жилой квартал Торецка, две — в Зализное, где повреждена школа и детсад.

В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа. В Соледаре в результате обстрела возник пожар в местном центре детского и юношеского творчества, на месте работают спасатели. За сутки по области трое погибших и 12 раненых гражданских.

Ночью Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.

16 июля оккупанты обстреливали Шевченковскую, Галицыновскую общины Николаевского района. В селе Шевченково Шевченковской общины в результате обстрелов три человека погибли и трое получили ранения.

В результате обстрелов в Широковской общине 16 июля одна женщина погибла и разрушен жилой дом. Вчера вечером были обстрелы в Ингульской общине. В результате попаданий горели поля.

Также вечером россияне обстреляли село Владимировка. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения.

В Херсонской области взрывы раздавались в течение вчерашнего дня. В Херсоне на центральных улицах развернуто несколько блокпостов, на которых проверялись не только транспорт, сумки и документы — людей заставляли снимать обувь.

Такая обеспокоенность оккупантов вызвана повышением активности партизанского движения в Херсонской области.