Июль, 17 в 7:49

Украинские защитники помешали продвижению российских оккупантов сразу на двух направлениях на Востоке.

В частности, не увенчались успехом для россиян штурмовые действия в районе Ивано-Дарьевки на Славянском направлении.

Дали решительный отпор врагу Вооруженные силы Украины во время попытки продвинуться в направлении Верхнекаменки. Россияне, понеся потери, отошли.

Сейчас смотрят

Оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепеля, Краснополья и Курульки, а из ствольной и реактивной артиллерии – гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

К воздушной разведке с применением беспилотника оперативно-тактического уровня российские военные прибегали неподалеку от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

Под вражеским огнем находились украинские позиции в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территория Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.

Нанесли оккупанты и ракетно-авиационные удары недалеко от Соледара, Покровского и Светлодарска.

Однако украинские военные грамотно отбили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.