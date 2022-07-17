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Факты / Украина

Оккупанты понесли потери и отступили: ВСУ помешали продвижению РФ на двух направлениях

Татьяна Забожко, редактор ленты
Оккупанты понесли потери и отступили: ВСУ помешали продвижению РФ на двух направлениях
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники помешали продвижению российских оккупантов сразу на двух направлениях на Востоке.

В частности, не увенчались успехом для россиян штурмовые действия в районе Ивано-Дарьевки на Славянском направлении.

Дали решительный отпор врагу Вооруженные силы Украины во время попытки продвинуться в направлении Верхнекаменки. Россияне, понеся потери, отошли.

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Оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепеля, Краснополья и Курульки, а из ствольной и реактивной артиллерии – гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

К воздушной разведке с применением беспилотника оперативно-тактического уровня российские военные прибегали неподалеку от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

Под вражеским огнем находились украинские позиции в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территория Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.

Нанесли оккупанты и ракетно-авиационные удары недалеко от Соледара, Покровского и Светлодарска.

Однако украинские военные грамотно отбили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки.

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ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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