Ракетні удари по Миколаєву та активізація партизанів на Херсонщині: ситуація в регіонах

Липень, 17 в 9:45

В обласних військових адміністраціях розповіли про ситуацію в регіонах. Так, у Черкаські області 16 липня близько 17.00 був приліт двох ворожих ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади.

Ворог поцілив у сільгосппідприємство: постраждалих немає, знищено сільгосптехніку та нечисельне поголів’я худоби.

На Сумщині минулої доби російські окупанти обстрілювали Глухівську, Есманську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську громади.

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16 липня ввечері зафіксували мінометний обстріл на Краснопільщині, було понад 10 прильотів. Вночі в Охтирському та Шосткинському районах були мінометні обстріли громад. На щастя, без жертв та руйнувань.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Апостолівську громаду у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих.

У Харкові вночі внаслідок ракетного удару загорівся другий поверх 5-поверхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізована одна людина.

Вночі також окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Унаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля та автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Луганщині ворог завдав двох авіаударів, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Також зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли.

У Донецькій області окупанти гатять із артилерії, РСЗВ Ураган, скинули ракету 9н723 Іскандер-М. Під обстрілами Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка.

Пошкоджено 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури. Зранку було три ракетних удари по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві — у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. У Соледарі внаслідок обстрілу виникла пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості, на місці працюють рятувальники. За добу по області 3 загиблих і 12 поранених цивільних.

Уночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо, відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.

16 липня окупанти обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У селі Шевченкове Шевченківської громади внаслідок обстрілів троє людей загинули і троє зазнали поранень.

Внаслідок обстрілів у Широківській громаді 16 липня одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Вчора ввечері були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля.

Також ввечері росіяни обстріляли село Володимирівка Володимирівської громади. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування.

На Херсонщині вибухи лунали протягом вчорашнього дня. У Херсоні на центральних вулицях розгорнуто декілька блокпостів, на яких перевірялися не лише транспорт, сумки та документи – людей примушували знімати взуття.

Таке занепокоєння окупантів спричинене підвищенням активності партизанського руху на Херсонщині.