Стало известно еще об одном британце в плену РФ, который воевал за Украину

Июль, 17 в 20:18

Уже третьего пленного Джона Гардинга показали на видео российские журналисты. На видео он обращается за помощью к премьер-министру Борису Джонсону.

Известно, что Гардинг находится в плену на территории самопровозглашенной “ДНР”. Ему сообщили об угрозе смертной казни.

Сообщается, что Гардинг попал в плен в мае во время сражений за полк Азов в составе Нацгвардии Украины. Тогда украинские подразделения, оборонявшие юго-восточный город Мариуполь, были вынуждены сдаться. Джон Гардинг – военных парамедиков из Сандерленда, ему около 50 лет. Он воевал на Донбассе с 2018 года.

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Друзья и семья Гардинга подтвердили, что на видео он и его семью поддерживает МИД Британии.

МИД Великобритании выразил обеспокоенность задержанием господина Гардинга и остальных британцев.

– Мы поддерживаем семью британского гражданина и обеспокоены его задержанием. Мы осуждаем эксплуатацию задержанных в политических целях и подняли этот вопрос с Россией. Мы постоянно на связи с правительством Украины и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по освобождению этих людей, — заявил представитель МИД.

Напомним, что 15 июля скончался гражданин Великобритании Пол Ури, находившийся в плену боевиков “ДНР” с апреля 2022 года.

Также сообщалось, что “суд” так называемой ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Осужденные британцы – Эйден Аслин и Шон Пиннер, а марокканец – Саадун Брагим.

Источник: BBC