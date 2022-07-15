Июль, 15 в 13:13

В террористической “ДНР” сообщили о смерти гражданина Великобритании Пола Ури. Умер он якобы от болезней и стресса.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ВСУ.

Британский военный попал в плен к боевикам “ДНР” в апреле, а 10 июля он скончался.

Сейчас смотрят

Так называемый омбудсмен террористической “ДНР” Дарья Морозова назвала причину смерти британца — это якобы хронические болезни и стресс. Она также заявила, что “ДНР” уведомила международные организации и МИД Великобритании относительно Пола Ури, но якобы никакой реакции не последовало.

“Омбудсмен” Морозова рассказала, что у Пола Ури якобы был инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В Вооруженных силах Украины уверены, что боевики “ДНР” просто убили британца, ведь ранее они грозили смертной казнью иностранцам, которых взяли в плен.

Ранее сообщалось, что “суд” так называемой ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Осужденные британцы – Эйден Аслин и Шон Пиннер, а марокканец – Саадун Брагим.

В “ДНР” выдвинули обвинения в найме и совершении действий, направленных на свержение “власти” самопровозглашенной ячейки боевиков.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о расследовании правоохранительными органами Украины незаконных действий “ДНР” в отношении иностранцев.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал никчемным решение боевиков “осудить” иностранных граждан, взятых в плен на территории Украины.