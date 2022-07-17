Стало відомо про ще одного британця у полоні РФ, який воював за Україну
Вже третього полоненого британця Джона Гардінга показали на відео російські журналісти. На відео він звертається за допомогою до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
Відомо, що Гардінг перебуває у російському полоні на території самопроголошеної “ДНР”. Йому повідомили про загрозу смертної кари.
Зазначається, що Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв за полк Азов у складі Нацгвардії України. Тоді українські підрозділи, які обороняли південно-східне місто Маріуполь, були змушені здатися. Джон Гардінг – військових парамедик зі Сандерленда, йому більше 50 років. Він воював на Донбасі на сході України з 2018 року.
Друзі та сім’я пана Гардінга підтвердили BBC, що на відео він, і його сім’ю підтримує МЗС Британії.
МЗС Великої Британії висловило стурбованість затриманням пана Гардінга та решти британців.
– Ми підтримуємо родину британського громадянина та стурбовані його затриманням. Ми засуджуємо експлуатацію затриманих у політичних цілях і порушили це питання з Росією. Ми постійно на зв’язку з з урядом України і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях у звільненні цих людей, – заявив представник МЗС.
Нагадаємо, що 15 липня помер громадянин Великої Британії Пол Урі, який перебував у полоні бойовиків “ДНР” з квітня 2022 року.
Також повідомлялось, що що “суд” так званої ДНР засудив двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко до смертної кари. Засуджені британці – Ейден Аслін та Шон Піннер, а марокканець – Саадун Брагім.
Джерело: BBC