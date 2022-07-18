После ударов ВСУ: оккупанты хотят перевезти боеприпасы, но не могут

Июль, 18 в 14:37

После того, как Вооруженные силы Украины начали наносить точные удары по скоплениям вражеской техники на временно захваченных территориях, российские военные пытаются перевезти свои склады подальше от линии огня.

Но они сталкиваются с проблемой – оккупантам нечем это сделать.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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– У нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы боеприпасы разместить где-то подальше. Но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому увезти и перевезти им тоже нечем, – объяснила она.

Также Гуменюк добавила, что украинские военные наносят удары и по складам с горюче-смазочными материалами, поэтому оккупантам все сложнее заправлять свой транспорт для перевозки.

Утром 18 июля оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские защитники уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.

Также в ВСУ подтвердили уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.