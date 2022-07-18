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Факты / Украина

ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 16 единиц техники — ОК Юг

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 16 единиц техники — ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские защитники уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.

Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

В командовании отметили, что украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорным пунктам, пунктам снабжения боекомплектом и накоплению живой силы, вооружения и технике врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

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За сутки общие потери войск РФ составляют:

  • 3️6️ рашистов;
  • 2️ самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1;
  • 3️ машины связи стратегической и оперативной станции;
  • 1️1️ единиц бронированной и автомобильной техники.

В Черном море сейчас находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами Калибр, а также 3 ВДК.

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Источник: ОК Південь

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