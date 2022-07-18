ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 16 единиц техники — ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские защитники уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.
Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.
В командовании отметили, что украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорным пунктам, пунктам снабжения боекомплектом и накоплению живой силы, вооружения и технике врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.
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За сутки общие потери войск РФ составляют:
- 3️6️ рашистов;
- 2️ самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1;
- 3️ машины связи стратегической и оперативной станции;
- 1️1️ единиц бронированной и автомобильной техники.
В Черном море сейчас находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами Калибр, а также 3 ВДК.
Источник: ОК Південь