ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 16 единиц техники — ОК Юг

Июль, 18 в 8:21

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские защитники уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.

Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

В командовании отметили, что украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорным пунктам, пунктам снабжения боекомплектом и накоплению живой силы, вооружения и технике врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

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За сутки общие потери войск РФ составляют:

3️6️ рашистов;

2️ самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1;

3️ машины связи стратегической и оперативной станции;

1️1️ единиц бронированной и автомобильной техники.

В Черном море сейчас находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами Калибр, а также 3 ВДК.

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Источник: ОК Південь