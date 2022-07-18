Після ударів ЗСУ: окупанти хочуть перевезти боєприпаси, але не можуть

Липень, 18 в 14:37

Після того, як Збройні сили України почали завдавати точних ударів по скупченнях ворожої техніки на тимчасово захоплених територіях, російські військові намагаються перевезти свої склади якомога далі від лінії вогню.

Але вони стикаються з проблемою – окупантам нічим це зробити.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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– У нас є така інформація, що вони вишукують такі місця, щоб боєприпаси розташувати десь подалі. Але я зауважу, що ми вражаємо не тільки склади боєприпасів, а й скупчення техніки. Тому відвезти і перевезти їм теж нічим, – пояснила вона.

Також Гуменюк додала, що українські військові завдають ударів і по складах з паливно-мастильними матеріалами, тому окупантам все складніше заправляти свій транспорт для перевезення.

Вранці 18 липня оперативне командування Південь повідомило, що за останню добу українські захисники знищили на південному напрямку 36 окупантів та їхню техніку.

Також у ЗСУ підтвердили знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївської області.