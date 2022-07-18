ЗСУ знищили 36 окупантів та 16 одиниць техніки – ОК Південь

Липень, 18 в 8:21

Оперативне Командування Південь повідомило, що за останню добу українські захисники знищили на південному напрямку 36 окупантів та їхню техніку.

Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївської області.

У командуванні зазначили, що українська авіація двічі завдала вогневого ураження по опорним пунктам, пунктам постачання боєкомплекту та накопиченням живої сили, озброєння та техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Брода.

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За добу загальні втрати російських військ становлять:

3️6️ рашистів;

2️ самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1;

3️ машини зв’язку стратегічної та оперативної станції;

1️1️ одиниць броньованої та автомобільної техніки.

У Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами Калібр, а також 3 ВДК.

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Джерело: ОК Південь