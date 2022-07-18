ЗСУ знищили 36 окупантів та 16 одиниць техніки – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ
Оперативне Командування Південь повідомило, що за останню добу українські захисники знищили на південному напрямку 36 окупантів та їхню техніку.
Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївської області.
У командуванні зазначили, що українська авіація двічі завдала вогневого ураження по опорним пунктам, пунктам постачання боєкомплекту та накопиченням живої сили, озброєння та техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Брода.
Зараз дивляться
За добу загальні втрати російських військ становлять:
- 3️6️ рашистів;
- 2️ самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1;
- 3️ машини зв’язку стратегічної та оперативної станції;
- 1️1️ одиниць броньованої та автомобільної техніки.
У Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами Калібр, а також 3 ВДК.
Джерело: ОК Південь