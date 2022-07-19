Июль, 19 в 15:37

Ближайшая политическая цель России – захват всей Донецкой области.

Об этом 19 июля сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время в оборонном ведомстве уверенны: даже несмотря на то, что Россия все еще может достичь дальнейших территориальных достижений, ее оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными, без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

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Согласно данным британской разведки, Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий.

До полномасштабного вторжения в Украину эти формирования состояли из около 150 тыс. человек.

Однако в последние недели Россия часто оперировала ротами, насчитывавшими по 100 человек.

В таком составе армия России шла в наступление на отдельных секторах.

– С начала вторжения России трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема, вероятно, становится все более острой, – предполагают в Минобороны Великобритании.

Кроме серьезной нехватки личного состава, добавляют в британской разведке, у РФ есть дилемма – разворачивать резервы на Донбассе или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

Напомним, что 19 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские военные пытаются создать условия для того, чтобы возобновить наступление в сторону Славянска Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence