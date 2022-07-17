Июль, 17 в 10:49

Президент России Владимир Путин мог отдать приказ своим военным захватить Харьков и остальную неоккупированную территорию области.

Такое предположение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

В то же время эксперты добавили, что возможность успеха РФ в этом вопросе – чрезвычайно низкая, поэтому это скорее гипотеза ISW, а не оценка ситуации, ведь доказательства для этого – ограничены и косвенные.

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Первый аргумент, на который указывают в Институте изучения войны, – это попытка РФ с 26 июня взять под контроль Дементиевку, что севернее Харькова.

Однако, добавляют аналитики, захват этого села имеет ограниченное значение для обороны территории России от наступления ВСУ.

Подтверждением намерений РФ относительно Харькова и области, считают в ISW, является недавний перехват телефонного разговора одного из российских военных, где оккупант рассказывал, что их командира не волнуют потери, поскольку он только хочет добраться до Харькова.

Третьим фактором является подписанное 16 июля соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне между поддерживаемым Россией так называемым главой оккупационного правительства Харьковской области Виталием Ганчевым и главой “ЛНР” Леонидом Пасечником.

– Это свидетельствует о том, что у российской власти в Харьковской области есть намерения для долгосрочной оккупации, – отмечают в Институте изучения войны.

Вспомнили в ISW и заявления Виталия Ганчева 6 июля о том, что оккупированная Харьковская область будет состоять из Купянского, Изюмского, Волчанского и Харьковского районов, хотя там есть территории, которые еще не контролируют российские войска.

– Вероятно, в ближайшие время российские войска непоследовательно усилят попытки наземного нападения на север от Харькова, чтобы продемонстрировать свои неизменные территориальные амбиции в Харьковской области. Однако вряд ли у россиян будут значительные территориальные достижения, – добавляют в ISW.

Согласно прогнозу американских аналитиков, в ближайшее время армия РФ возобновит наземные атаки и на других направлениях продвижения.

Прекращение “оперативной паузы” вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но, вероятно, будет характеризоваться продолжением ограниченных штурмов, сосредоточенных на Славянске, Северске и Бахмуте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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