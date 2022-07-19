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Факти / Україна

Британська розвідка: найближча мета Росії – захоплення всієї Донецької області

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка
Фото: Генштаб ЗСУ

Найближчою політичною метою Росії є захоплення всієї Донецької області.

Про це 19 липня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас в оборонному відомстві певні: навіть попри те, що Росія все ще може досягти подальших територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування, імовірно, будуть дуже повільними, без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.

Зараз дивляться

За даними британської розвідки, Росія нині продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій.

До повномасштабного вторгнення до України ці формування складались із близько 150 тис. осіб.

Однак останніми тижнями Росія часто оперувала ротами, що налічували по 100 осіб.

У такому складі армія Росії йшла в наступ в окремих секторах.

– Із початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема, імовірно, стає дедалі гострішою, – припускають у Міноборони Великої Британії.

Окрім серйозної нестачі особового складу, додають у британській розвідці, РФ має дилему – розгортати резерви на Донбасі чи захищатись від українських контратак на південно-західному херсонському напрямку.

Карта бойових дій довкола Донецька 18 липня 2022

ISW

Нагадаємо, що 19 липня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські військові намагаються створити умови для того, щоб відновити наступ у бік Слов’янська Донецької області.

Карта бойових дій на 19 липня 2022

Ministry of Defence

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Джерело: Ministry of Defence

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