Июль, 19 в 14:00

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики и местные коллаборанты усиливают полицейский режим, а нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, коллаборант, так называемый глава “военно-гражданской администрации Херсонской области” Владимир Сальдо издал указ под названием: О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Сейчас смотрят

Этим “документом” он объявил о запрете деятельности на территории Херсонской области, которая могла бы препятствовать работе оккупационных “администраций”, “избирательных комиссий, комиссий референдума”, а также других созданных рашистами органов.

Кроме того, Сальдо решил запретить “дискредитацию органов власти РФ и внешней политики” страны-агрессора. Под запретом также – распространение информации, направленной против оккупантов, проведение публичных мероприятий “без согласования с военно-гражданской администрацией” и т.д.

Обыски и угрозы расстрелом: в Херсонской области оккупанты усиливают полицейский режим / 3 фотографии

Между тем еще один коллаборант, “глава каховской вга” Владимир Леонтьев издал так называемое распоряжение, которым усилил пропускной контроль в Каховском районе.

– Дано разрешение на обыски, задержания и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов. Население предупреждено об усилении мер наказания при нарушении комендантского часа. Нарушителям угрожают расстрелом на месте, — отметили в разведке.

Накануне в ОК Юг проинформировали, что в Херсонской области российские оккупанты передислоцируют и маскируют свои позиции среди жилья мирных жителей. Рашисты пытаются использовать украинцев в качестве живого щита против ударов украинской армии.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Херсонский областной совет/Facebook