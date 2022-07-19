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Факти / Україна

Обшуки та погрози розстрілом: на Херсонщині окупанти посилюють поліцейський режим

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Херсонська облрада

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники та місцеві колаборанти посилюють поліцейський режим, а “порушникам” погрожують розстрілом на місці.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, колаборант, так званий голова “воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області” Володимир Сальдо видав наказ під назвою: Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку.

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Цим “документом” він оголосив про заборону діяльності на території Херсонщини, яка б могла перешкоджати роботі окупаційних “адміністрацій”, “виборчих комісій, комісій референдуму”, а також інших створених рашистами органів.

Крім того, Сальдо вирішив заборонити “дискредитацію органів влади РФ та зовнішньої політики” країни-агресора. Під забороною також – розповсюдження інформації, спрямованої проти окупантів, проведення публічних заходів “без узгодження з військово-цивільною адміністрацією” тощо.

Обшуки та погрози розстрілом: на Херсонщині окупанти посилюють поліцейський режим / 3 фотографии

Тим часом ще один колаборант, “голова каховської вца” Володимир Лєонтьєв видав так зване розпорядження, яким посилив пропускний контроль у Каховському районі.

– Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитися на розсуд окупантів. Населення попереджене про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці, – зазначили в розвідці.

Напередодні в ОК Південь поінформували, що в Херсонській області російські окупанти передислоковують та маскують свої позиції серед житла мирних мешканців. Рашисти намагаються використати українців як живий щит проти ударів української армії.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Херсонська обласна рада/Facebook

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