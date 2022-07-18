Июль, 18 в 15:20

В Херсонской области российские оккупанты передислоцируют и маскируют свои позиции среди жилья местных жителей. Тем самым они пытаются использовать мирных украинцев в качестве живого щита против ударов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила сегодня на брифинге руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя общую ситуацию в регионе, она отметила, что в Херсонской области есть проблемы с коммуникациями: связью, электричеством, водой и газом.

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– Ситуация во многих селах очень критическая, поскольку многие дома разбиты, поражены объекты социальной инфраструктуры. А это значит, что усложнено оказание медицинской помощи, и товаров первой необходимости нет. В то же время, оккупанты видят результативность нашей работы, в частности ракетно-артиллерийских подразделений, и пытаются разместить свои подразделения, передислоцировать свои места базирования ближе и плотнее в районы проживания мирного населения, чтобы как всегда использовать их как живой щит, — подчеркнула Гуменюк.

Она также подтвердила, что украинские военные попали в склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке. По словам Гуменюк, аналогично произошло попадание в склад войск РФ еще в одном оккупированном районе области.

– Да, не только в Новой Каховке. Еще в одном оккупированном районе Херсонской области также попали в склад боеприпасов. И это уже такая удачная и устоявшаяся практика наших подразделений, работающих на опережение. То есть бьют по тылам так, чтобы потом нечем было врагу атаковать наши позиции. Это действительно попадание, и оно результативно. И это не только подрывает логистическую составляющую врага, но и деморализует войска (РФ, — Ред.), — отметила Гуменюк.

На днях в ОК Юг проинформировали, что у украинских войск есть “определенные достижения” на Юге Украины, однако им необходимо закрепиться на территориях.

А в британской разведке сообщали, что Россия пытается укреплять оборонные позиции на оккупированных территориях Юга Украины. Наблюдается движение живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и в Херсоне.

Источник: Media Center Ukraine