Июль, 19 в 9:36

Число жертв ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 25 человек.

Ночью 19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.

– Когда прилетела ракета, Наталья Фальштынская принимала пациентов в клинике Нейромед. Без мамы остались трое детей… Светлая память… – написал слова соболезнования руководитель областной администрации Сергей Борзов.

Российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля.

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Среди 25 погибших – трое детей: четырехлетняя Лиза, семилетний Максим и восьмилетний Кирилл.

В больницах до сих пор находятся более 60 раненых.

Четырех тяжелобольных перевезли в больницы Львова и Польши.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Винницкий областной совет, Сергей Борзов

Фото: Винницкий областной совет