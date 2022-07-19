Ракетный удар по Виннице: в больнице скончалась еще одна пострадавшая
Число жертв ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 25 человек.
Ночью 19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.
– Когда прилетела ракета, Наталья Фальштынская принимала пациентов в клинике Нейромед.
Без мамы остались трое детей… Светлая память… – написал слова соболезнования руководитель областной администрации Сергей Борзов.
Российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля.
Среди 25 погибших – трое детей: четырехлетняя Лиза, семилетний Максим и восьмилетний Кирилл.
В больницах до сих пор находятся более 60 раненых.
Четырех тяжелобольных перевезли в больницы Львова и Польши.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Винницкий областной совет, Сергей Борзов