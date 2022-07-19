Ракетний удар по Вінниці: у лікарні померла ще одна постраждала

Липень, 19 в 9:36

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 25.

Уночі 19 липня в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська.

– Коли прилетіла ракета, Наталія Фальштинська приймала пацієнтів у клініці Нейромед. Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять… – написав слова співчуття керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня.

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Серед 25 загиблих – троє дітей: чотирирічна Ліза, семирічний Максим та восьмирічний Кирило.

У лікарнях досі перебувають понад 60 поранених.

Чотирьох важкохворих перевезли в лікарні Львова та до Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Вінницька обласна рада, Сергій Борзов

Фото: Вінницька обласна рада