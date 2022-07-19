Ракетний удар по Вінниці: у лікарні померла ще одна постраждала
Кількість жертв ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 25.
Уночі 19 липня в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська.
– Коли прилетіла ракета, Наталія Фальштинська приймала пацієнтів у клініці Нейромед.
Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять… – написав слова співчуття керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня.
Серед 25 загиблих – троє дітей: чотирирічна Ліза, семирічний Максим та восьмирічний Кирило.
У лікарнях досі перебувають понад 60 поранених.
Чотирьох важкохворих перевезли в лікарні Львова та до Польщі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Вінницька обласна рада, Сергій Борзов
Фото: Вінницька обласна рада