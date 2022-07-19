Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ракетний удар по Вінниці: у лікарні померла ще одна постраждала

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ракетний удар по Вінниці: у лікарні померла ще одна постраждала

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 25.

Уночі 19 липня в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська.

– Коли прилетіла ракета, Наталія Фальштинська приймала пацієнтів у клініці Нейромед.

Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять… – написав слова співчуття керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня.

Зараз дивляться

Серед 25 загиблих – троє дітей: чотирирічна Ліза, семирічний Максим та восьмирічний Кирило.

У лікарнях досі перебувають понад 60 поранених.

Чотирьох важкохворих перевезли в лікарні Львова та до Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Вінницька обласна рада, Сергій Борзов

Фото: Вінницька обласна рада

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка