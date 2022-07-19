Июль, 19 в 20:01

Вечером 19 июля в Харькове прогремели взрывы. В районе Салтовки виден дым после “прилета”.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах, официального подтверждения пока нет.

В то же время, на территории Харьковской области почти 40 минут длилась воздушная тревога (с 19.22 до 20.00).

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Отметим, что утром враг обстрелял село Мосьпаново Харьковской области.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела два человека получили ранения, их госпитализировали. Ранение также получила женщина после обстрелов в Циркунах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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