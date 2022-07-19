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Факти / Україна

У Харкові пролунали вибухи: у районі Салтівки видно дим

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Надвечір 19 липня у Харкові пролунали вибухи. У районі Салтівки видно дим після “прильоту”.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі немає.

Водночас на території Харківської області майже 40 хвилин тривала повітряна тривога (з 19.22 до 20.00).

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Зазначимо, що вранці ворог обстріляв село Мосьпанове Харківської області.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранень, їх госпіталізували. Поранення також зазнала жінка після обстрілів у Циркунах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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