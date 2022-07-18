Июль, 18 в 20:20

В понедельник, 18 июля, состоялась очередная эвакуация жителей из временно оккупированных территорий Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что удалось эвакуировать 943 мирных жителя, из них — 216 детей.

— Удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковской области: 943 мирных жителя, из них — 216 детей. Все эвакуированные уже в безопасных местах и ​​под украинскими флагами. Каждому предоставили всю необходимую помощь. Благодарю все службы, задействованные в эвакуации, и десятки волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат, — написал Синегубов.

Ранее стало известно, что украинские разведчики ликвидировали ДРГ в Харьковской области. Спецоперацию провели в селе Дементиевка Дергачевского района.

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Разведчики обнаружили большое подразделение российских военных, которые размещались в разрушенных зданиях. 36 оккупантов были уничтожены, многие захватчики получили ранения различной степени тяжести.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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