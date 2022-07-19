Липень, 19 в 10:11

Сьогодні зранку російський ворог обстріляв село Мосьпанове, що у Чугуївському районі Харківської області. Є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранень, їх госпіталізували. Поранення також зазнала жінка після обстрілів у Циркунах.

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Крім того, близько 03:00 росіяни обстріляли село Коробочкине, після четвертої години завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Там є руйнування приватних домогосподарств, вирують пожежі.

Впродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

Нагадаємо, що російські загарбники вночі 17 липня обстріляли село Івашки Золочівської громади. Окупанти влучили у складські приміщення, спиртзавод та приватний будинок.

Крім того, 17 липня повідомлялося про обстріл Чугуєва.