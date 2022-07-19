Июль, 19 в 12:16

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы наращивали противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения от Запада оружия большей дальности, для того чтобы начать штурм.

Об этом Гаврилов сказал в интервью The Times.

По его словам, Россия должна заплатить за свою агрессию.

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Российские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинским городам. Кроме того, вражеские судна мешают экспорту зерна, например, из Одессы.

— У нас есть постоянная угроза со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно нацелимся на российский флот. Мы должны гарантировать безопасность нашему народу, — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что ВСУ готовы атаковать вражеские корабли по всему Черному морю, как только будет такая возможность.

Замминистра также сказал, что Украина планирует вернуть оккупированный Крым. Сейчас ведутся переговоры с Западом о том, могут ли наши вооруженные силы использовать западное оружие для поражения российских войск на полуострове.

— Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым — это украинская территория, поэтому любая цель там для нас законна, — сказал Владимир Гаврилов.

По его словам, руководству Украины очень важно продумать все нюансы возвращения Крыма.

Ранее сообщалось, что Россия начала перемещать часть своего Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, портовый город на юге России.

Дмитрий Медведев, бывший президент России и близкий соратник Путина, предупредил, что любое нападение на Крым вызовет реакцию “судного дня”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал российским вооруженным силам уделить первоочередное внимание уничтожению систем HIMARS.

Некоторые аналитики считают, что Украина сможет вернуть территории, которые российская армия захватила с февраля 2022-го, если ВСУ получит достаточное количество высокотехнологичного оружия.