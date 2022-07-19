Липень, 19 в 12:16

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили нарощували протикорабельний ракетний потенціал і чекали на отримання від Заходу зброї більшої дальності, для того щоб розпочати штурм.

Про це Гаврилов сказав в інтерв’ю The Times.

За його словами, Росія має заплатити за свою агресію.

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Російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети в українські міста. Крім того, ворожі судна перешкоджають експорту зерна, наприклад, з Одеси.

– Ми маємо постійну загрозу з боку російського Чорноморського флоту. Враховуючи нові технології та можливості, які отримуємо, ми повинні протистояти цій загрозі. Ми почали з операції на Зміїному острові. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно націлимося на російський флот. Ми маємо гарантувати безпеку нашому народу, – сказав Гаврилов.

Він наголосив, що ЗСУ готові атакувати ворожі кораблі у всьому Чорному морі, як тільки буде така можливість.

Заступник міністра також сказав, що Україна планує повернути окупований Крим. Наразі ведуться переговори із Заходом про те, чи можуть наші збройні сили використати західну зброю для ураження російських військ на півострові.

– Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі та Криму. Крим — це українська територія, тому будь-яка мета там для нас є законною, — сказав Володимир Гаврилов.

За його словами, керівництву України дуже важливо продумати усі нюанси повернення Криму.

Раніше повідомлялося, що Росія почала переміщати частину свого Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська, портового міста на півдні Росії.

Дмитро Медведєв, колишній президент Росії та близький соратник Путіна, попередив, що будь-який напад на Крим викличе реакцію “судного дня”.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським збройним силам приділити першочергову увагу знищенню систем HIMARS.

Деякі аналітики вважають, що Україна зможе повернути території, які російська армія захопила з лютого 2022 року, якщо ЗСУ отримає достатню кількість високотехнологічної зброї.