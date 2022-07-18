Июль, 18 в 19:17

Последние действия Черноморского флота РФ свидетельствуют о том, что Украина в ближайшее время может получить ракеты дальностью полета до 300 км.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он обратил внимание на последние перемещения части эскадры Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск. Известно, что враг передислоцировал значительное количество кораблей.

– Это довольно хороший знак. Он может свидетельствовать о том, что ракеты ATACMS для пусковых установок HIMARS и M270 нам дадут. Причем дадут в ближайшее время. Почему делаю такой вывод? Потому что когда пошли серьезные разговоры о том, что завтра-послезавтра нам передадут ракеты Гарпун, черноморская эскадра отошла в открытое море на дистанцию, примерно дальше, чем зона поражения ракет Гарпун с нашего побережья. Чем дала нам возможность обезопасить акваторию Черного моря и взять ее под огневой контроль, – отметил эксперт.

По словам Жданова, сейчас наблюдается та же ситуация: как только на официальном уровне начали звучать заявления о передаче Украине ракет ATACMS к реактивным системам залпового огня с дальностью до 300 км, эскадра кораблей РФ перебазируется в город Новороссийск.

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– Они прекрасно понимают, что мы можем ударить по Севастопольской бухте, где находятся корабли и подлодки, когда они загружаются ракетами Калибр. А, может, ракет Калибр осталось настолько мало, что везти их в Крым, рисковать не хочется. Поэтому они уже будут загружаться в Новороссийске, — добавил военный эксперт.

Как известно, 8 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере около $400 млн, который включает еще четыре РСЗО HIMARS и высокоточные снаряды. Тогда в СМИ появилась информация, что наше государство может получить снаряды для HIMARS максимальной дальности поражения, то есть до 300 км.

Впоследствии министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина может получить ракеты дальностью полета до 300 км, и это только вопрос времени.

Источник: Олег Жданов

Фото: Генеральный штаб ВСУ