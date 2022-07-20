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Факти / Україна

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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вибух

У вівторок, 19 липня, близько 22.20 в Одесі пролунав вибух. За попередньою інформацією, ППО збила ворожу ракету.

Також місцеві жителі повідомили про “прильот” у селі Дачне на Одещині. Офіційного підтвердження наразі немає.

Зокрема, в області понад годину тривала повітряна тривога (з 21.48 до 22.33).

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Нагадаємо, що ворог атакував Одещину й вчора, 18 липня. Зокрема, російські війська вдарили по житлових будинках у Дачному. Постраждали шестеро людей, серед них – одна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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