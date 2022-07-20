Июль, 20 в 9:10

В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Предварительно – есть пострадавшие.

— Профильные службы работают на местах попадания. Подробности сообщим впоследствии. Вниманию жителей Харькова: без нужды не выходите на улицы города, максимально находитесь в укрытиях и безопасных местах! – сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Известно, что воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 8.22, отбой прозвучал в 8.36.

Напомним, что вечером 19 июля в Харькове прогремели взрывы. В районе Салтовки был виден дым после “прилета”.

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